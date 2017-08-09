關渡大橋機車死亡匝道 拓寬完工
機車死亡匝道掰！新北市關渡大橋淡水往五股、八里機車引道口過去因設計不良、事故頻傳，遭封為「死亡匝道」，日前交通部公路總局進場施工，將上匝道前機車道拓寬為2線道，轉彎處截彎取直，槽化線延長10公尺並增設指示牌，8日完工，讓機車族大讚「好騎多了！」
關渡橋為銜接台北市、新北淡水、八里、五股交通幹道，平日車流量大，事故頻傳，尤其淡水往台北、八里方向的機車引道，因分流前彎道設計阻礙視線，機車騎士常因緊急切換方向釀成事故，去年4月更有騎士不當變換車道，釀成1死5傷重大車禍。
新北市議員鄭宇恩今年4月舉辦會勘，交通部公路總局7月進場施作截彎取直工程，於本月8日完工。
公路總局景美工務段長吳侑霖表示，此次工程拓寬淡水民權路往台北、八里機車引道前的機慢車專用道，原寬2.3公尺單線道拓寬為5.5公尺雙線道，轉彎處也截彎取直，可增加機車騎士反應時間，工程一併將槽化線延長10公尺，增設機慢車指示牌，提高機車分流的辨識度。
附近民眾說，拓寬後的機車道視野開闊許多，即便不熟路況的騎士也可以清楚看見往八里和台北市的匝道方向，並且能在上匝道前就預先在2線道分流，「覺得好騎很多！」
(中時)
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