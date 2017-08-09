廁所也要管 物理治療所開放社區化

因應人口老化、長照服務需求增加，居家或社區式服務成為趨勢，衛福部開放「物理治療社區化」，修正物理治療所設置標準，即日起物理治療服務更能深入社區及家庭，可以「單一治療」或「一站多元治療」。

衛福部公布的「物理治療所設置標準」修正版，要讓行動不便的民眾可在家中或社區，就近接受居家物理治療，不必特地前往醫院、診所或物理治療所，希望有效改善部分醫療機構復健時段一位難求的情形。

重新修正「物理治療所設置」，可以嘉惠更多有服務需求的病人，透過「到宅式」物理治療，提升服務可近性，達到長期且密集的治療成效。

而設置標準也有具體內容，包括治療空間具隱密性、不得設置於地下樓層、如果不使用1樓需要設置升降設備或坡道、最重要的是要有無障礙廁所盥洗室，若是早期已存在的治療所也必須設置行動不便者使用的有扶手廁所。

同時，衛福部開放物理治療所可與職能治療所、語言治療所或其他醫事機構聯合設置，提供民眾多元化、一站式的服務，也就是同時提供2種以上診療科別，減少病人奔波於多家診所的不便。

扎根社區服務是目前的重要政策，衛福部將會陸續修正職能治療所、語言治療所等設置標準，使得醫事機構能更切合民眾的需要，促成分級醫療的實現。

(中時)