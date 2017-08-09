楊大正臉書怒飆國罵 嗆媒體：他媽的垃圾

楊大正愛妻山東被指無縫接軌疑劈腿。(圖/楊大正臉書)

「滅火器」主唱楊大正，去年初與出櫃前妻鄭宜農離婚，年底便與女歌手「山東」再婚，目前已懷有五個月身孕，不過「山東」被爆料曾接受前男友求婚，分手後疑似劈腿，立刻無縫接軌楊大正，這讓楊大正在臉書直飆國罵，更砲轟該平媒是「垃圾」。

楊大正臉書全文。(圖/楊大正臉書)

楊大正表示和山東認識時兩人都單身，雙方經紀人也證實兩段時間沒有交集，等於讓山東劈腿傳聞不攻自破，但記者刊登的內容卻非訪問內容，更加碼爆料山東花掉前男友積蓄後狠甩對方，這讓楊大正為山東喊冤，「山東的財務一直都是獨立自主的，為什麼要抹黑她」?接著怒飆平媒記者，「他媽的垃圾，不要再打擾我們了，我們好好的過自己的生活，認真的做自己的事情，憑什麼三天兩頭就編個故事拿到架上去販售」?最後更直接嗆明當下心情「真的很賭爛...幹」。

(中時電子報)