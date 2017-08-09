九寨溝強震 台旅行社紛取消出團
中國四川九寨溝昨晚發生芮氏規模7.0強震，由於當地風景區關閉，包括雄獅、康福、五福等旅行社，今(9日)陸續宣布取消近期到九寨溝的旅遊團；交通部觀光局表示，台灣旅客19團、341人平安，旅行業者取消近期前往九寨溝的團，必須全額退費。
雄獅旅行社指出，九寨溝景區公告8月9日起停止接待旅客入園，由於九寨溝團行程都是以該景區為主，關閉景區對行程影響很大，因此即日起至8月31日前的九寨溝團，將取消出團且全額退費，旅客也可以選擇轉團。
康福旅行社暫定取消8月15日前的九寨溝團，將先全額退費給旅客，也可協助旅客轉團。
觀光局說，已與行政院消費者保護處、中華民國旅行商業同業公會全國聯合會、中華民國旅行業品質保障協會商定旅客參團解約退費處理原則。因地震災害無法歸責於旅行社與旅客雙方，直至九寨溝景區開放接待旅客前，旅行社或旅客任何一方得解除契約，且不負損害賠償責任，業者應提出已代繳的行政規費或履行本契約已支付之必要費用之單據，經核實後予以扣除，並將餘款退還旅客。
若是出發後因地震災害變更旅遊行程超出原訂費用時，旅行社不得向旅客收取，並應妥適安排旅客返台。
觀光局表示，旅客與旅行社如遇有解約退費之消費爭議無法解決，得檢附相關收據及契約以書面向旅行業品質保障協會或觀光局申訴。
(中時)
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