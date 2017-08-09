父親節3美女環繞戲水 修杰楷爽收賈靜雯「大禮」

修杰楷父親節有3美女環繞。(圖／翻攝自賈靜雯臉書)

修杰楷收到賈靜雯送的「GOGORO」。(圖／翻攝自修杰楷臉書)

賈靜雯和修杰楷家庭生活幸福美滿。(圖／翻攝自賈靜雯臉書)

8月8日是父親節，修杰楷不僅有嬌妻賈靜雯送的「大禮」，還有愛女咘咘及Bo妞、梧桐妹陪伴，被正妹環繞的他幸福美滿，讓他也在臉書po文「謝謝我最愛的家人，永遠愛你們。」

賈靜雯在臉書曬出一家溫馨合照，感性說：「今年的父親節收穫最大的就是修老爺啦～不用我多說，有圖為證，誰能比你更幸福呢，謝謝盡責的你當了三個寶貝的好榜樣，你對她們的付出與陪伴是她們最好的滋養」。

照片中修杰楷抱著穿泳裝咘咘，一旁梧桐妹、賈靜雯也入鏡，被正妹環繞的他看起來幸福美滿，隨後他也秀出婆送的父親節禮物，「GOGORO」一台，開心說：「謝謝老婆的禮物」，網友看了都好羨慕。

(中時電子報)