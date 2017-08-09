北市網路學校開學！3高中9月開放跨校選修
網路學校開課了！今年9月開學後，台北市中崙、和平、南湖高中3校將多元選修課程時段同樣安排在周五上午，高一新生除了可選校內「實體課程」，也可選擇與外校學生一起即時上課的「網路學校」課程，不但計入畢業學分，也能享受到來自大學或其他高中的師資和教學內容。
台北市教育局9、10日舉辦公私立中等學校校長會議，局長曾燦金宣布，將自本學年開始，首創高中跨校網路選修課程以及國中課後多元學習課程，高一、國七學生的選課範圍不再侷限在校內。
因應108課綱，高中端學校都需大量開設選修課程，中崙高中校長孫明峯指出，中、小型規模的學校未必有這麼多師資和設備可以開課，但如果能夠過網路學校，就能達到資源共享。因此，這次先由台北市立大學、世新大學、和平高中、南湖高中及中崙高中參與試辦，每校提供1門課程，開放3所高中高一學生網路選修。
舉例來說，南湖高中因為有「遠端天文台」設備，所以此次開設「跨越時空的星鮮人」，教授地球科學知識；和平以及中崙的課程則分別是科學研究實驗的「科青狂想曲」、「解題萬花筒－國際數學解題」。而世新、北市大師資則開設英文文法和大學程式先修檢測課程。
高中的5門網路選修課程預計可提供最多150個名額，因都採計入畢業學分中，也因此3校將選修課程時間同步安排在周五早上，段考日期也都一致，方便學生選課。至於國中部分，因為不採計入學分，所以用課後輔導的形式上線，國七學生可在下午4時30分至5時30分的1小時內，上網選修「神奇筆記術」或「數位科學」課程，是有別於一般補習班教育，同時又能增進學習能力的內容。
(中時)
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