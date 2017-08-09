廣州開通「刷臉政務」 報稅、繳罰單10秒搞定

廣州市民有福了！未來只要花10秒鐘、刷一次臉，就能完成個稅查詢、車輛違規查詢、線上支付等多項功能。8日，螞蟻金服支付寶表示，包括廣州在內，全國已有40個城市都開通了「刷臉政務」，服務不僅囊括查詢公積金、繳納交通罰單，甚至連個稅申報都可以。

未來市民只要登錄支付寶，就可找到相關功能；但目前廣州「刷臉政務」僅開通「交通違法辦理」。民眾點擊後，可見「本人車輛在線辦理」、「其他車輛在線辦理」2個選項。

若選擇第一項，則進入「人臉識別認證」、「上傳資料認證」的頁面，只要填寫相關資訊就可辦理業務。

除了交警業務，稅務、公積金、人社業務也將在各個城市陸續上線，目前進度不一。廣東省內除了廣州外，深圳市也開通公積金查詢業務和養老金領取資格認證業務。

(旺報)