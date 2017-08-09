北韓挑釁放話：讓首爾成為火海

北韓朝鮮中央通訊社（朝中社）在8日凌晨2點發出電文表示，「我們（北韓）軍隊把太平洋彼岸的美國本土全域鎖定在打擊範圍內，不為像不懂事的孩子玩火般的、傀儡的火炮射擊訓練所動搖。」並威脅說，「（南韓方面）務必切記若像初生牛犢不怕虎一樣膽敢瘋狂，不光是白翎島或延坪島，連首爾也會變為火海，千萬不要輕舉妄動。」

朝中社還直言不諱地表示，「我們（北韓）已做好了隨時隨地讓挑釁者嘗嘗先王朝鮮強有力的核打擊滋味的萬全準備。」

7日下午，韓軍部署在白翎島和延坪島的第6海軍陸戰旅和延坪部隊進行了可以精密打擊北韓的海岸炮的地對地飛彈「長釘」等訓練，6旅和延坪部隊發射了200多發K-9自走火炮、AH-1S眼鏡蛇攻擊直升機的2.75英寸火箭和火神炮後，北韓方面出現了這種強烈譴責。

受到歷來最強有力的聯合國制裁措施的北韓，對於韓軍的局部戰爭訓練，甚至用上了「首爾火海」等詞語，表現出了強烈的反應。另外，北韓8日的《勞動新聞》頭版刊登了譴責聯合國對朝制裁決議的聲明。

另外，據美國《福斯新聞》當地時間7日報導稱，搭載2枚反艦巡弋飛彈的北韓軍隊的2艘巡邏艇最近對東海進行巡邏的情況，已被美國情報機關所屬的間諜衛星捕捉到。北韓巡邏艇是負責沿岸警備的數百噸級艦艇，一般情況下並不會搭載反艦飛彈。有人分析說，韓美兩國正在研究本月中旬向朝鮮半島附近海域派遣美國核動力航母等的方案，因此，北韓可能會在海上發起新的挑釁。

北韓官媒提到「首爾變火海」，是文在寅政府上台後的第一次。軍方人士表示，北韓過去也反對過這一訓練，但提到「首爾變火海」是罕見的。報導在凌晨2點發布，也非常怪異。

(旺報)