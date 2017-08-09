蘭陽技術學院推產學合作 再與知名企業簽合作協議

蘭陽技術學院校長林淑莉（左）與諾貝爾食品董事長張智聰（右）簽訂產學合作，立法委員陳歐珀（中）擔任見證人。（胡健森攝）

蘭陽技術學院暨之前禮聘「阿基師」擔任客座教授，今天在立委陳歐珀居中牽線下，另與宜蘭在地崛起、聞名全國的「諾貝爾食品」簽訂產學合作協議，並禮聘業者張智聰為客座教授，希望將他多年來累積的豐富經驗及功力，傳授給蘭陽技術學院的學生，培育更多的優良專業人才。

蘭陽技術學院近年來積極推動產學合作，讓學生在校園內就可學習到更貼近市場需求的技術及觀念，更有利於踏出校園後的求職之路，並且能夠發揮所學，在職場上站穩腳步，進而更上一層樓。

此次蘭陽技術學院在立委陳歐珀的協助下，與發跡於宜蘭、全國知名的「諾貝爾食品公司」簽訂「產學合作備忘錄」，並禮聘諾貝爾奶凍董事長張智聰擔任客座西點教授。張智聰以自身經歷表示，因本身學歷不高，在工作上必須特別賣力學習，進而找到突破的機會，諾貝爾的成名產品「奶凍捲」也就是在這樣的契機中研發出來；他並表示，沒想到自己的人生有機會擔任學校的客座教授，這不僅是對他在西點專業的肯定，也是對他人生態度的肯定。

蘭陽技術學院校長林淑莉則說，學校一直以技職人才培育為重點教學方向，此次有機會跟諾貝爾食品進行產學合作，可望成為產業界與教育界攜手推動地方發展與產業拓展的絕佳範例。

(中時)