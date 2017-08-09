國門陸橋火警 桃園市府總清查橋下庫房

國門陸橋日前發生火警，一把火也燒出橋下使用安全性，公路總局及桃園市府都清查使用情況。（甘嘉雯翻攝）

桃園市府交通局國門陸橋橋下庫房6日失火，造成國門陸橋封閉進行檢測，引發民眾抱怨，桃園市長鄭文燦9日表示，要求各局處、公所，全面清查所管理的庫房，廢棄物品該報廢就報廢，不要堆置；另外，公路總局面也清查轄區高架橋梁635座，橋下空間有使用計50處，將進行檢查。

鄭文燦表示，交通局國位於國門陸橋橋下庫房失火後，已經完成19處庫房清查，對於國門陸橋下庫房像堆積廢棄物，他也有所抱怨，表示蘆竹區公所升格前也利用國門陸橋橋下空間作為清潔隊庫房，不管是哪個單位，都拿這裡堆放廢棄東西。

(中時)