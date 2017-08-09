台中捷運公司商標 網友直批「好醜」

台中捷運公司的商標外流，引起坊間網友看法不一！（陳世宗翻攝）

台中捷運公司商標現正在中央申請註冊，一些網友對此商標大感失望，負面評價居多，有的網友直批「好醜!」 部分議員反映這樣的商標跟台北及高雄捷運商標相比，感覺LOW掉了。中捷公司董事長蔡岡廷說，目前尚未正式公開，商標依法向中央申請註冊中，不知為何會外流出去。

網友批評此商標根本無法與捷運做連想，顏色採用墨色，非常沒有朝氣；有的網友直批「好醜!」有的說「意象不明，很像子宮」。有的說「像彎腰中的屁股」、「像京劇臉譜」、「之前辦的logo徵選都白辦了」等等。

議員楊正中說，他看不懂這是什麼商標，市府和捷運公司的境界會不會太高了！議員蘇柏興、張瀞分指出，台中好不容易有捷運，大家都很期待，現在用這個意象不明的商標，實在讓人傻眼；當初捷運公司徵選作業有沒有問題，難道沒有更好的作品，市府不該浪費商標設計費。

議員張廖乃綸表示，她拿這個商標問一些朋友，沒有任何人能夠跟捷運做連想，當她告知是捷運商標時，大家的表情都很驚訝，還問「真的嗎?!」這樣的商標跟台北及高雄捷運比起來，LOW掉了。

中捷公司董事長蔡岡廷說，這個商標是內部自行設計，並未公開甄選，現正向中央申請註冊中，目前尚未正式公開，不知為何會外流出去。

(中時)