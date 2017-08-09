姚元浩反撲求提告？律師解密「這段」才是重點
針對王心凌私照外流事件，姚元浩昨(8日)一改原先的真情喊話態度，強硬請求王心凌「一定要提告」，引來外界各種解讀，曾擔任中天談話節目《新聞大審判》主持人的律師簡榮宗則表示，看完姚元浩的聲明，他認為姚的發文是經過律師評估的，尤其是雙方「兩年前便討論過照片外流」這段，有可能使王心凌就算提告了，檢察官也不起訴。
律師簡榮宗昨發文表示，部分媒體解讀姚元浩的二度發言是對王心凌的「反撲」，但他認為姚元浩所說每個字應有經過法律評估，因姚元浩涉及的「偷拍」，為刑法第315-1條的妨害祕密罪，屬告訴乃論罪，即是被害人須在「知悉」後的6個月內提告，否則失去告訴權。
而姚元浩昨在臉書表示，「2年前」這張私照在IG流傳時，他曾和王心凌、助理等人嘗試尋找散布者，間接表示王心凌2年前就知道這件事，因此就算正式提出告訴，也可能因時效已過而遭不起訴，使簡榮宗看了姚元浩的聲明說：「可以表態，風險又不高。他的律師有想過。」
(中時電子報)
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