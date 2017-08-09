騙扁少年黃琪又涉騙 判1年10月可易科刑1年
曾替前總統陳水扁算塔羅牌的「騙扁少年」黃琪（本名黃照岡），因冒充頂新魏家少東魏宏帆辦信用卡盜刷，去年5月刑滿出獄後，7月間又冒充國泰集團蔡鎮宇千金蔡佳玲名義，致電要求台北喜來登等飯店給予優惠入住行政套房，案經檢察官起訴，台北地方法院今(9)日審結，合議庭依個詐欺罪判黃琪有期徒刑1年10月，另判可易科罰金徒刑1年。可上訴。
學歷只有國中的黃琪，2008年冒充塔羅牌老師幫前總統陳水扁算命而聲名大噪，他2011年冒用頂新集團少東魏宏帆舊式身分證，申辦無金額上限的「黑卡」，成功盜刷612萬元套現，後來又向一名宋姓女子詐騙上百萬元，法院依詐欺罪判他8年2月徒刑確定；在監期間，黃琪因與受刑人曖昧被處罰，還一度打行政訴訟爭取權益，去年5月出獄。
檢方指控，去年7月間，黃琪假冒蔡佳玲聲音，打電話給台北喜來登、晶華、國泰商旅共3家飯店，表示幫朋友訂房，然後在7月23日、30日、8月6日入住喜來登飯店三次；由於該房型每晚要價2萬2000元，黃以「蔡佳玲」名義只花5800元就入住，成功騙過喜來登董事長秘書、VIP接待室主管與客服。後晶華酒店覺得蔡家大小姐不可能直接來電訂房，向刑事局反映，警方循線查獲將黃移送法辦。
(中時)
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