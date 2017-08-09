到底還要熱多久？ 氣象專家分析說...

賈新興說至少未來10天，仍舊強勢的太平洋高壓主導。(圖截自賈新興臉書)

好熱!中央氣象局今發布即時天氣訊息，基隆高溫在中午13:40達38度，破了今年該站最高溫紀錄，到底天氣還要熱多久? 天氣風險公司總監賈新興表示，至少未來10天，仍舊強勢的太平洋高壓主導。

「白天熱受不了，晚上熱睡不好」，賈新興說要預測高溫到幾度不容易，但可以知道到8/17日以前，超過36℃的機率超過5成。

中央氣象局氣象預報中心主任鄭明典稍早則在臉書上表示，因西南風由陸地吹入海面，使得基隆也飆高溫，他提醒今天全台氣溫都偏高，高溫時身體自然排汗的效率會變高，要時時補充水分。

(中時電子報)