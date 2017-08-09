收賄護航建案使用執照 北市府工程員遭約談
台北市政府建管處趙姓工程員涉嫌收受3家營造廠商飲宴招待及金錢賄賂，以不實勘驗資料或以照片代替實地勘驗，護航營造商核發使用執照。台北地檢署今日指揮調查局台北市調處，搜索趙男與涉案廠商住所，約談趙男、廠商負責人、工地主任共8人，全案依《貪汙治罪條例》收受賄賂罪偵辦。
檢調接獲檢舉指稱，趙姓工程員負責施工完竣勘驗與核發使用執照業務，涉嫌自2009年至2017年間，收受3家營造商的賄賂，進而勾結建案工地主任或營造商負責人，以不實勘驗、假資料完成審核核發使用執照。
檢調查出，趙姓工程員涉及護航的建案包括中山、北投、內湖、士林等地，至少收賄4起，不法金額仍在計算中。
檢調也發現，趙姓工程員接受廠商飲宴招待，目前所知，趙男護航的建案並未包括公共建設與知名大型建案。
檢調今日前往趙男住處搜索，並到趙男位於北市府的辦公室調取相關卷證，約談的8人名單中，僅有趙男是公務員，其餘則為營造業者。
(中時)
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