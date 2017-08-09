被問「會不會熱」 蔡英文未回應

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兼任民進黨主席的蔡英文總統（左）9日出席民進黨中常會，面 對媒體詢問，「總統會不會熱？」，她未做任何回應，僅快步走入會議室。（劉宗龍攝）

兼任民進黨主席的蔡英文總統（見圖）9日出席民進黨中常會，面對媒體詢問，「總統會不會熱？」，她未做任何回應，僅快步走入會議室。（劉宗龍攝）

兼任民進黨主席的蔡英文總統9日出席民進黨中常會，面對媒體詢問，「總統會不會熱？」她未做任何回應，僅快步走入會議室。

(中時)