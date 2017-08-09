酒店經紀人賣毒給小姐助興 警獲報毀毒窟

警方查獲吳姓男子的毒咖啡包。（竹東分局提供）

新竹縣竹東分局偵查隊日前掌握情資，發現吳姓男子進行毒品販賣，經向檢方聲請搜索票後，在今(9)日上午到新竹市某分租套房內，查獲23歲的吳姓毒販，並當場查獲K他命2.14公克及63包的毒咖啡包，以及磅秤、分裝袋等物品。

警方調查，吳嫌本身在新竹市兼差酒店經紀，透過接送小姐的時候，趁機向小姐及客人兜售毒品助興，其銷量甚佳，每三天就要向上游的盤商進貨一次。

吳嫌每個月靠著販賣毒品，就有超過新台幣40萬的收入，相當可觀。吳嫌供稱原本打算賣完這批就收山不賣了，但警方從租屋處內搜出的63包毒咖啡包，顯然與供詞不合。全案偵訊後依違反毒品危害防制條例移送新竹地檢署偵辦。

(中時)