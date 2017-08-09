大潭新機組發電失敗 政院：備轉本來就沒列入

台電今（9）日啟動大林新1號、大潭7-1號、通宵新1號3部新機組，但大潭7-1號機組卻傳出設備異常發電失敗，原計20萬瓩發電量無法投入供電。行政院發言人徐國勇表示，預估備轉容量時，本來就沒有將這3部機組列入，因此是從原本可再供電41.5萬瓩變成21.5萬瓩，並非惡化而是緩和，只是沒有預期那麼好，而原本的節電措施還是會繼續。

徐國勇表示，行政院知道大潭電廠變壓器有點問題，但少一部機組發電並不會讓供電情況更加惡劣，原本估算若順利啟動新機組，大林與大潭電廠分別可提供20萬瓩、通霄電廠1.5萬瓩，但目前只是供電緩和狀況沒有那麼好。

徐國勇強調，這幾天預估備載容量時，本來就沒有計算這三部機組，因此並不是供電惡化，反而會緩和，況且新機組要加入供電本來比較麻煩，發動以後還要再依情況調整，因此3部新機組發電沒有列入備載容量，至於大潭電廠何時可順利發電，台電仍在評估。

(工商)