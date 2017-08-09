爆台灣小開出價50萬一晚 三上悠亞打槍不給睡
美少女團體「SKE48」前成員出身的AV女優三上悠亞，在當清新偶像時枉費其巨乳纖腰與天使臉孔，人氣普普，反倒因故退團轉戰謎片圈後，魅力大爆發，完全爆紅，迷倒萬千粉絲，被封為「國民AV女優」，而因活動、出寫真而經常來台宣傳的三上悠亞，近來遭爆收過台灣小開的「枕營業」邀約，然開價1晚50萬仍無法一親芳澤，慘遭三上悠亞打臉。
寬衣解帶後反倒闖出名堂的三上悠亞，如今挾帶超人氣成為「惠比壽設香葡萄」成員，以成人偶像之姿紅回電視圈，其魅力遍及兩岸三地甚至大亞洲地區，近來在台灣發行全裸寫真《Your girl》的三上悠亞，過去滿常來到寶島做活動，其桃色傳聞也悄悄散播開來，據《鏡周刊》報導，之前三上悠亞某次來台，期間有小開透過中間人向她的事務所送來邀約，開價20萬請她陪睡一晚，雖然小開出價不算低，然仍遭到拒絕。
據說，當時中間人向小開解釋，過去曾有人對三上悠亞開價50萬陪睡一晚，但還是被她打槍，中間人表示跟價碼無關，「應該」是擔心海外陪睡傳出去很難聽，為了顧形象而回絕，而對於三上悠亞被開高價陪睡的傳聞，求證負責她此次來台的翻譯，對方表示她所屬的經紀公司禁問AV業界相關問題，所以不願回應。
(中時電子報)
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