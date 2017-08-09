隱身民宅製槍毒 蘆洲警破獲三重兵工廠
2017台北世大運開幕倒數，蘆洲警分局7日破獲三重一處藏身民宅中的槍枝改造及毒品分裝工廠，查獲改造手槍6把、子彈47發、大批改槍工具及毒品咖啡包216包，防止大批槍毒流入市面，警方正擴大追查槍毒來源及流向，訊後並將25歲巫姓主嫌等3人依槍砲、毒品罪嫌送辦。
警方調查，巫姓男子與30歲周姓、24歲黃姓男子於三重區三陽路一處民宅2樓為掩護，暗地經營槍枝改造及毒品分裝的地下兵工廠，藉以販售牟利，過去還疑似在屋內試槍，驚動附近住戶。
警方表示，蘆洲警接獲線報後監控多時，7日下午4時見時機成熟，由偵查隊長曾伯仲率隊並持搜索票前往該工廠查緝，發現犯嫌在1、2樓處皆裝有監視器監控，為避免打草驚蛇，便預先到頂樓埋伏，監控工廠人員進出。
警方埋伏至7日深夜11時許，見工廠有人開門外出，頂樓與1樓埋伏警力隨即行動展開上下包抄，巫男發現後手持裝有大量毒品的手提包往頂樓方向逃逸，遭埋伏警力攔截，巫男立刻丟棄手提包引開警方注意，並轉身逃往1樓。
埋伏在1樓得偵查隊長曾伯仲見巫男逃下樓，立刻上前攔捕，2人一陣扭打後，順利將巫男上銬逮捕，經搜索該地下工廠，逮捕在屋內的周、黃2男，並查獲改造槍枝6把、子彈47發、車床、鑽孔機、充床、砂輪機等大量改槍工具，以及毒品咖啡包216包、巧克力口味新興毒品、封膜機等證物，訊後將3人依槍砲、毒品罪嫌送辦。
★中時電子報關心您：保護自己、遠離毒品！
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。