隱身民宅製槍毒 蘆洲警破獲三重兵工廠

蘆洲警於三重地下兵工廠查獲大量改槍工具和槍毒。（譚宇哲攝）

蘆洲警於三重地下兵工廠查獲大量改槍工具和槍毒。（譚宇哲攝）

蘆洲警於三重地下兵工廠內查獲的槍枝半成品。（譚宇哲攝）

2017台北世大運開幕倒數，蘆洲警分局7日破獲三重一處藏身民宅中的槍枝改造及毒品分裝工廠，查獲改造手槍6把、子彈47發、大批改槍工具及毒品咖啡包216包，防止大批槍毒流入市面，警方正擴大追查槍毒來源及流向，訊後並將25歲巫姓主嫌等3人依槍砲、毒品罪嫌送辦。

警方調查，巫姓男子與30歲周姓、24歲黃姓男子於三重區三陽路一處民宅2樓為掩護，暗地經營槍枝改造及毒品分裝的地下兵工廠，藉以販售牟利，過去還疑似在屋內試槍，驚動附近住戶。

警方表示，蘆洲警接獲線報後監控多時，7日下午4時見時機成熟，由偵查隊長曾伯仲率隊並持搜索票前往該工廠查緝，發現犯嫌在1、2樓處皆裝有監視器監控，為避免打草驚蛇，便預先到頂樓埋伏，監控工廠人員進出。

警方埋伏至7日深夜11時許，見工廠有人開門外出，頂樓與1樓埋伏警力隨即行動展開上下包抄，巫男發現後手持裝有大量毒品的手提包往頂樓方向逃逸，遭埋伏警力攔截，巫男立刻丟棄手提包引開警方注意，並轉身逃往1樓。

埋伏在1樓得偵查隊長曾伯仲見巫男逃下樓，立刻上前攔捕，2人一陣扭打後，順利將巫男上銬逮捕，經搜索該地下工廠，逮捕在屋內的周、黃2男，並查獲改造槍枝6把、子彈47發、車床、鑽孔機、充床、砂輪機等大量改槍工具，以及毒品咖啡包216包、巧克力口味新興毒品、封膜機等證物，訊後將3人依槍砲、毒品罪嫌送辦。

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(中時)