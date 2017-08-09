川普質疑暖化共識　官員直接改說「極端氣候」

全球人口正遭逢「致命熱浪」襲擊，氣溫一年比一年更熱。(示意圖/Shutterstock)

全球氣候不斷暖化即將讓「氣候變遷」消失了，未來恐怕只會出現「極端氣候」這個新詞彙，日前美國農業部(United States Department of Agriculture, USDA)官員在電郵中建議川普政府以「極端氣候」取代過去常用的「氣候變遷」，似乎想要大力提醒川普面對日益嚴重的全球暖化議題。

根據CNN報導，針對美國總統川普不斷質疑科學家提出人類對全球暖化造成衝擊的共識，美國農業部官員日前在1封給川普的電郵中建議說，未來將盡量避免使用「氣候變遷」這個舊詞彙，改用「極端氣候」來取代過去習慣的說法，試圖說服川普看到氣候暖化的嚴重性。這封郵件中說，未來將改用抵禦極端氣候來形容以前常用的適應氣候變遷，這也充分說明全球暖化的實際情況已經開始讓我們習慣的語言產生轉變了。

此外，美官員還建議將過去常說的減少溫室氣體排放量，改成以有機土壤物質，提高營養利用率這個新的說法，似乎想以更積極的改善暖化方法，取代過去只是被動降低環境汙染的方式，這些說法可能都是為了點醒不斷對暖化共識提出質疑的川普總統。

(中時電子報)