台電員工冒高溫維修 侯漢廷：小英連聲感謝都沒有

圖為台電員工搶修資料照。（本報資料照片）

全台高溫炎熱，不巧又逢和平輸電電塔倒塌，面臨限電危機。台電員工為此冒著50度高溫，在艷陽下搶修。侯漢廷批評，一個星期過去，蔡英文、林全、民進黨，卻連聲「感謝」、「辛苦」都沒有！

新黨新思維中心主任侯漢廷在臉書發文說，做人要有基本的是非道德，當年指控台電藏電的田秋堇、鄭麗君、謝長廷等，全部裝死；如今台電員工搶修電力讓大家享受用電，民進黨應向台電道歉、向人民道歉，「很過分嗎？」

侯漢廷透露，台電員工私下無奈說「超想罷工」，林義雄能用絕食停核四，那他們為何不能用罷工爭取核電？放著核一核二的機組不用，改用高汙染的火力機組，讓台電員工累得半死，為什麼？

侯漢廷建議罷工的話，應該限定在總統府、行政院和民進黨執政縣市的公家機關，工廠、醫院、學校等可不能停；不過台電員工再度無奈表示，民進黨這樣搞下去，幾年後也是會停的。

(中時電子報)