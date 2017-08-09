台電員工冒高溫維修 侯漢廷：小英連聲感謝都沒有
全台高溫炎熱，不巧又逢和平輸電電塔倒塌，面臨限電危機。台電員工為此冒著50度高溫，在艷陽下搶修。侯漢廷批評，一個星期過去，蔡英文、林全、民進黨，卻連聲「感謝」、「辛苦」都沒有！
新黨新思維中心主任侯漢廷在臉書發文說，做人要有基本的是非道德，當年指控台電藏電的田秋堇、鄭麗君、謝長廷等，全部裝死；如今台電員工搶修電力讓大家享受用電，民進黨應向台電道歉、向人民道歉，「很過分嗎？」
侯漢廷透露，台電員工私下無奈說「超想罷工」，林義雄能用絕食停核四，那他們為何不能用罷工爭取核電？放著核一核二的機組不用，改用高汙染的火力機組，讓台電員工累得半死，為什麼？
侯漢廷建議罷工的話，應該限定在總統府、行政院和民進黨執政縣市的公家機關，工廠、醫院、學校等可不能停；不過台電員工再度無奈表示，民進黨這樣搞下去，幾年後也是會停的。
(中時電子報)
文章來源：侯漢廷臉書
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。