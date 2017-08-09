迎接世大運 新北運將Say Hello
世大運即將登場，新北市政府交通局編印「運將Say Hello! 計程車駕駛常用英語指南」（附MP3），讓運將朋友可隨時隨地利用開車空檔或閒暇之餘學習，提供外國來賓更優質服務。
交通局表示，近年持續開辦計程車駕駛外語會話班，101至105年累積近400名駕駛參與，今年特別與專業師資合作編印此份英語指南，並附有發音MP3，除可讓駕駛完整學習與乘客間的常用應對英語外，因應世大運到來，還特地濃縮整理TOP 50句必備短句摺頁及世大運實用資訊，讓運將朋友快速上手，在世大運期間馬上就能派上用場。
交通局提醒，紙本教材數量有限，為鼓勵運將朋友利用行動裝置學習，教材電子檔及發音MP3檔均已上傳到交通局網站提供免費線上瀏覽及下載，歡迎多加利用。
(中時)
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