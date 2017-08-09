以色列阿帕契直升機墜毀 應是機械故障

以色列的AH-64D長弓阿帕契，與一般常見的深綠塗裝不同，以色列的AH-64採用沙漠迷彩。(圖/militaryedge)

以色列軍方的一架AH-64A阿帕契攻擊直升機在降落基地時發生墜毀，造成飛行員當場死亡，副駕駛受到重傷。

全球飛行網(Flight Global)引用以色列媒體報導，這架阿帕契是在以色列南部的拉蒙基地(Ramon)進行訓練飛行，據說飛行員在飛行期間回報了一項技術問題，結果在2秒後就在兩條跑道間墜毀，飛行員當場死亡，而前座的副駕駛炮手則重傷送醫。

這架失事的阿帕契屬於較早期設計的A型，是以色列在1990年代購入的。據說在2個月前，就曾在日常檢查時發生尾部螺旋槳片上有大型裂縫，長達20公分，當時就下令停飛全面檢修，結果仍然發生憾事，目前以色列指揮官阿米爾·埃爾赫（Amir Eshel）再次下飲AH-64阿帕契機隊給全部停飛，不管是A型或是D型。

不過目前AH-64停飛僅限於以色列軍方，其他AH-64使用國沒有跟進。

(中時電子報)