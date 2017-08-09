大象林旺與馬蘭再現 科博館組200餘塊骨骼展出

動物明星林旺與馬蘭的骨骼經專業組裝，在科博館再站起來。（陳淑芬攝）

過世多年的動物明星林旺與馬蘭，由科博館等單位合作組合骨骼展出，受到大小朋友的喜愛。（陳淑芬攝）

曾陪伴台灣大小朋友成長的動物明星大象林旺，14年前因老邁過世，今天在國立自然科學博物館再站起來了！科博館與臺北市動物園合作經歷半年時間整理、組合林旺與馬蘭各200多塊骨骼，推出「再見林旺與馬蘭」展，讓大小林旺迷們驚喜不已。

大象林旺經歷過第二次世界大戰，曾在滇緬戰區參加抗日作戰，並隨著部隊來到臺灣，林旺在1954年間被送入臺北市立圓山動物園，園方特別引進年僅6歲的母象馬蘭作伴，大象林旺與馬蘭成為台灣知名的明星動物；臺北市立動物園在1986年由圓山遷至木柵，林旺和馬蘭移到木柵新居，還屢當選「動物明星」與「我最愛的動物」的冠軍，一路陪伴大小朋友成長。

馬蘭在2002年10月間因腳趾癌症轉移，心肺衰竭往生；林旺在隔年也安詳死亡，讓林旺迷相當不捨。臺北市立動物園各利用3個月到半年取出林旺及馬蘭的骨骼存放至今，因與科博館合作推出「再見林旺與馬蘭」展，首度將林旺、馬蘭的骨骼組合亮相，將與目前在科博館展出的「象群特展」一起展至明年3月18日，今天舉辦記者會。

臺大獸醫專業學院教授劉振軒表示，林旺與馬蘭在世界大象史上頗具意義，一般野生大象壽命約40歲到50歲不等，林旺在86歲過世，是世界最長壽的大象；而馬蘭則是第一隻公開發表罹患癌症的大象。

科博館科學教育組主任張鈞翔指出，林旺與馬蘭年齡老邁，所以骨骼疏鬆，在組裝過程還需加上固化處理才能維持堅硬度，組合完成後，林旺骨架高為3.5公尺、高5公尺；馬蘭骨架長為2.5公尺、高4公尺，骨骼各有200多塊、各重約200多公斤。

(中時)