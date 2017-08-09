得易Ponta日本卡夏日慶「點」 抽機票和FREE WIFI
東森集團旗下得易Ponta紅利平台，與日本觀光局聯手，推出日本卡夏日慶「點」活動，趁著暑假遊日本正是好時機，即日起至9/15，持得易Ponta日本卡至日本地區指定特店任消費一筆且成功累點，即符合加碼贈點資格，得易Ponta日本卡新卡友贈送得易Ponta 500點、舊卡友贈送得易Ponta 300點，還有機會抽中日本雙人來回機票和賽博購WIFI免費券，每筆累點可增加一次抽獎機會，消費越多次，中獎機會越高。
另外，BIC CAMERA、LOTTE樂天免稅店、KOJIMA、Sofmap、LAWSON和KFC肯德基都有折價優惠可以領，去日本別忘了下載得易Ponta日本虛擬卡。
東森集團旗下點數紅利平台得易Ponta，跨境累兌點數服務機制再進化，不只是在LAWSON便利商店、B&D及HIMARAYA運動用品專賣店消費100元日幣累1點，1點兌一元日幣；AOKI日本西服專賣店200元日幣累1點，1點兌一元日幣；ROUTE-INN HOTELS官網訂房3%點數回饋。
SEGA遊戲中心的轉盤遊戲有機會獲得1~100得易Ponta日本點數外，台灣民眾最愛去掃貨的藥妝店、3C量販店、百貨公司和免稅店，推出獨家超值優惠，只要出示得易Ponta日本卡APP條碼進行累點，即日起在BIC CAMERA、KOJIMA、Sofmap購買電器可享15%(含8%免稅)，藥妝可享13% (含8%免稅)折扣外，每消費200元均加贈得易Ponta 4點；於LOTTE樂天免稅店消費滿1萬日幣現折1000，滿2萬現折2000。
(工商)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。