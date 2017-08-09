喜憨兒攜手馬偕賣健康月餅 遠東商銀預購3千盒
注重養生又想應景吃月餅，今年喜憨兒基金會與馬偕紀念醫院營養醫學中心合作，研發少油、少糖及增加纖維質的月餅，外盒由點點善設計師製作出「月球探險記」圖像，遠東商銀則搶先訂購3千盒，做公益同時鼓勵喜憨兒自主學習。
喜憨兒秀華在中和工廠工作已有5年的時間，經過訓練取得丙級烘焙執照，包含煎蛋皮、煮料、切菜等都一手包辦，靠著在工廠工作的薪水在台北租屋，養活自己和在南部的父母。
每年中秋節前，喜憨兒基金會都會推出月餅預購，今年特地與馬偕醫院營養醫學中心合作，由營養師把關，推出少油少糖，增加纖維質的月餅禮盒，並於今（9）日舉行記者會，找來藝人陳德烈、坤達和秀華一同現場示範，如何製作可搭配月餅食用的水果沙拉。
喜憨兒基金會執行董事蘇國禎指出，喜憨兒基金會從1997年發行月餅至今已有20年，不只取得ISO認證，喜憨兒們更考取了94張烘焙證照，足見喜憨兒會烘焙是經過國家背書，每盒月餅都是喜憨兒親手製作，預計10萬盒限量販售。
喜憨兒月餅9月11日前預購85折，遠東商銀已預購3千盒月餅，總經理周添財則說，公司從2年前開始雇用喜憨兒奉茶給客戶，這次預購月餅是希望，做公益的同時，還能鼓勵喜憨兒自主學習。
(中時)
關鍵字：喜憨兒基金會、月餅、馬偕紀念醫院營養醫學中心
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