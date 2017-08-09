正妹發言人陳思宇稱單身 自己感情事竟是看報導才知

台北市府副發言人陳思宇被周刊爆料指「1女電3男」，周旋於台大國發所李姓學長、「鋼砲男」、「休旅男」等3人之間。陳思宇9日說：「我單身未婚」，她表示自己也是看了周刊才知道，應該沒有人比自己更清楚自己的感情世界，周刊應該是沒有跟進新的情況才會誤解。

陳思宇今年30歲，外型亮眼，也是台聯黨台北市議員陳建銘的掌上明珠。針對周刊爆料，陳思宇面對圍上的媒體侃侃而談，她說看了報導也感到訝異，自己「單身未婚」也對此不感困擾。她自認工作性質是對外，常有「活潑的對話」但對於感情則很低調。

陳思宇還表示，周刊所提的男友，認識很久，都是朋友，但工作後大家都忙，就分手了。她也解釋，所謂休旅男是因為烤肉搬不動器材才出手幫忙。

不過陳思宇父親陳建銘則說周刊言之太過，連他家兒子、小狗都上新聞，還說，「我女兒還未婚，歡迎有志青年大家覺得不錯，也可以進行追求。」

(中時)