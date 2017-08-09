《鬼怪》吸7百萬人收看 12年來短篇韓劇冠軍
《燦爛的守護神-鬼怪》勇奪12年來全台短篇韓劇收視冠軍，4歲以上平均收視為2.27，全台灣共有723萬人收看此部高人氣戲劇（4歲以上不重複接觸人數），昨（8日）晚間9點在台首播大結局，吸引上百萬人收看，創下本劇4歲以上單集平均最高收視3.25。
昨日最吸睛的劇情在「轉世後的Sunny跟陰間使者在咖啡店放閃，兩人爭論是誰先喜歡上誰，並送上定情物」拿下3.77瞬間最高收視。衛視中文台《燦爛的守護神-鬼怪》將在9日、10日播出精彩花絮，自本週五(11日)起，週一至週五晚間8-10點安可重播。
衛視中文台接下來將有三部韓國古裝強劇接續上檔，包括周元、吳漣序主演青春歷史劇《我的野蠻公主》、高人氣的任時完與少女時代的潤娥合作的《王在相愛》、由俞承豪跟金所炫攜手演出《主君的面具》，要讓粉絲們看的過癮。
(中時)
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