議員也受騙 FB買硬碟收到鐵板
臉書詐騙事件多，台北2014年到今年7月，臉書詐騙案高達540件，北市議員陳建銘也受害，他日前花1100元在臉書購買1TB硬碟，採取貨到付款，但拆封後根本不是硬碟，只是鐵板一塊，他痛批，臉書長期縱容詐騙業者橫行，市府對網購詐騙也應有所作為。
陳建銘表示，現在臉書隨手滑，就會看到一些賣假名牌包、3C產品的店家，日前他接獲民眾陳情，買了高階三鐵錶，卻收到廉價電子錶；買Dyson高級電風扇，卻收到仿冒品，他也曾買硬碟，拆開後發現根本沒有記憶體，無法儲存或讀取資料，事後想退貨，又因缺乏廠商地址無法聯繫。
據刑事局統計，北市2014年有101件臉書詐欺案，2015年有129件，去年飆升到207件，今年截至7月底則有103件。
北市主任消保官何修蘭說，近年臉書消費爭議很多，但有多數找不到業者，加上臉書公司跟台灣的合作，僅限於刑事案件，若僅是消費爭議，臉書不會提供IP等資訊。
何修蘭呼籲，民眾若在臉書購物找不到賣家資訊，要小心對方可能是國外業者，若採貨到付款，當場就要拆封檢查，因通訊交易有合法檢視商品的權利，自己小心才能自保。
(中時)
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