建國科大造泉水激石 成彰化市最高負離子景點
建國科技大學在校園內打造「寶島台灣」景觀公園，涵蓋玉山、阿里山、日月潭、八卦山等4大風景區的縮小版，搭配噴泉、玉石，泉水激石，引人心曠神怡，測出負離子還高達5000以上，和國內高山風景區不相上下，彰化市區再找不到第2個負離子含量這麼高的景點。
建國科大「寶島台灣」景觀公園昨天開幕，建國科大董事長吳聯星親自主持，解說一景一物，熱情開放校園，歡迎民眾都來分享這座在市區少有的高負離子景觀公園，彰化市長邱建富、彰縣府參議陳逸玲等，也都前往致詞感謝。
吳聯星說，台灣風景很美，兩岸開放觀光交流，陸客來台必遊阿里山、日月潭，來彰化縣更是必到八卦山，建國科大原通識教育中心教學大樓，因彰化市公所開闢大學路被徵收拆除，騰出空地，規劃建國第一景點「寶島台灣」經兩年多終於啟用。
建國科大校長陳繁興表示，大自然中負離子是有益健康天然元素，台灣最多負離子地方都在山區瀑布或有溪水的地方，這次運用景觀設計，校園營造噴泉、搭配玉石，泉水激石，滋養了視覺，空氣也更清新了。
空氣中負離子被認為和生命活動息息相關，建國科技大學雖位於八卦山風景區附近，因緊鄰市區，早期負離子只有200左右，數年前在校園內廣植樹木、花卉草皮，並進行校景改造，建築物外廣建噴泉造景，增加負離子的濃度。
校方這次再利用200多坪畸零地，打造台灣名山大川縮影，試運轉後發現錦鯉比其他錦鯉池的魚還要有活力，水也呈現和溪頭大學池一樣青綠色，師生嘖嘖稱奇。
建國科大教授劉明揚用負離子儀進行量測，赫然發現景點負離子濃度平均都在1000多個，最高曾經達到3000以上，今年8月2日量測的數據甚至高達5000以上。
(中時)
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