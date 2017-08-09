前世界女雙第1 藥檢未過禁賽2個月

前法網亞軍艾拉妮。(資料照／四維基金會提供)

前世界女雙高居第1，2012年法網女單亞軍義大利名將艾拉妮（Sara Errani），2月藥檢驗出禁藥letrozole呈陽性反應，但她聲稱自己是誤食母親乳癌藥物，國際網總禁賽從2年減為2個月禁賽處分。

艾拉妮曾包辦過4大滿貫女雙冠軍的艾拉妮(Sara Errani)，世界女雙更曾高居第1，她2月藥檢驗出letrozole呈陽性反應，該藥物通常被用來治療乳癌，2005年起被世界反運動禁藥機構(World Anti-Doping Agency)列為禁藥。

30歲的艾拉妮則聲稱自己是誤食到母親乳癌藥物，導致藥檢呈陽性反應，原先應處2年禁賽，但國際網總最後接受艾拉妮的原由，減為2個月禁賽處分，她6月7日藥檢則安全下庄呈陰性反應。

(中時電子報)