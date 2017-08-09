阿里山日出＋東海岸月光海 山海部落遊全包
交通部觀光局阿里山國家風景區管理處及東海岸國家風景區管理處，今年首度攜手合作，推出山海部落旅遊『山那邊、海那邊』旅遊行程，滿足想一次網羅、全部玩遍部落的遊客。
阿里山管理處處長馬惠達：「為提供國內外遊客，更多元、精緻、深度的旅遊型態，阿里山管理處和東管處特別企劃推出山海部落旅遊，讓台灣知名景點此生必去的阿里山與東部原民阿美族的聖山-都蘭山，以跨山旅遊方式連結，內容絕對讓每位遊客滿載而歸，歡迎大家來部落作客。」
首發團於父親節(8/8)開團，邀請國內旅行社業者及企業福委團前來體驗『山那邊、海那邊』旅遊行程，探訪阿里山鄒族勇士的狩獵文化、樂野部落新興的不插電咖啡體驗、仲夏夜晚吹著的海風看著台灣最美麗的月光海放鬆心情聽音樂會、享受原木碳烤的部落風味美食等豐富行程，訊息公告立刻秒殺報名額滿。
近期會將『山那邊、海那邊』完整的攻略旅遊資訊公布在阿里山管理處官網及臉書粉絲團(阿里山 新印象)，歡迎喜好大自然及部落的你(妳)，熱情的部落朋友等你們來部落作客喔！
(中時)
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