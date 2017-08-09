釋前嫌 郝龍斌證實吳敦義上任後接副主席

郝龍斌今日證實，在吳敦義上任黨主席後將擔任副主席一職。(本報資料照片)

國民黨新任黨主席、前副總統吳敦義即將在20日上任，而在黨魁選舉中失敗的前台北市長郝龍斌今天證實，他已答應吳敦義的邀請，擔任副主席一職。

國民黨主席選舉時，一度因為人頭黨員、黑道入黨等問題，使得候選人間劍拔弩張，不過郝龍斌今日參加前總統府副秘書長羅智強成立「小強全球後援會」時表示，他已接受吳敦義的邀請擔任副主席，將在團結、和諧、改革與拔擢年輕人等方面協助吳敦義。

對於台北市長選舉，郝龍斌則表示過去國民黨敗在不團結，只要在團結前提下，找到最強的參選人，爭取選民支持，2018選舉是樂觀的。

(中時電子報)