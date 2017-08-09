不能久潛又沒牙 印度鲉魚級潛艦首艦月內服役

印度「卡爾瓦里」號潛艦2017年5月26日首度試射魚雷的畫面。（圖/印度海軍）

在中國與巴基斯坦積極發展水下武力之際，面臨威脅的印度正致力追趕進度。歷經近4年的拖延後，印度海軍6艘新型「鲉魚」級（Scorpene-class），也就是印度所謂「卡爾瓦里」級（Kalvari-class）柴電攻擊潛艦的首艦「卡爾瓦里」號（INS Kalvari ）預定8月服役，對於想迎頭趕上對手的新德里來說，這是個重大的里程碑。

《外交家》（The Diplomat）雜誌網9日指出，隨著中國潛艦加強在印度洋巡邏，印度現有的13艘老舊潛艦顯然已不敷所需。

印度為了準備讓新艦服役，今年已進行了一連串海上與武器測試，其中包括試射德國的海鱈（SeaHake）魚雷，以及法國製「飛魚」（Exocet） SM39反艦飛彈。

「飛魚」（Exocet） SM39反艦飛彈用的是固體燃料，有艦射，潛射與空射等版本，而依版本的不同，射程從50-70公里不等。空射型SM39的最大射程依載具飛行速度不同而有差別，最大也是70公里。

印度「卡爾瓦里」級柴電攻擊潛艦的首艦「卡爾瓦里」號（INS Kalvari）預定8月服役，圖為它2016年5月1日首度進行海試的畫面。（圖/印度海軍）

然而，由於印度因貪瀆指控，取消了向義大利白頭阿萊尼亞水下防務系統設備公司（Whitehead Alenia Systemi Subacquei，WASS）採購「黑鯊」（Black Shark）重型魚雷的合約。而「卡爾瓦里」號若想對付敵方潛艦與水面戰艦，仍缺乏主要的武器系統。

目前正可能取代「黑鯊」的，包括德製的「海鱈」重型魚雷，以及法製的F21「女獵神」（Artemis）重型魚雷。

1,550噸重的鲉魚級潛艦有6管533毫米魚雷發射器，以發射反艦魚雷，反艦飛彈與水雷。據說「卡爾瓦里」號目前還沒有能在水下沉潛更久的絕氣推進（Air-Independent Propulsion，AIP）系統，但印度海軍官員說，他們可以在後續翻新時再加裝這系統。

《外交家》的分析指出，由種種跡象看來，印度的6艘卡爾瓦里級潛艦在服役時，都還不會安裝AIP系統。

而印度的第二艘卡爾瓦里級潛艦「漢德里」（Khanderi）號7月已開始海試，預料年底前可服役。至於剩下的4艘新艦，則可望在2020年以前陸續交付印度海軍。

(中時電子報)