華信航空App升級　行程管理一手掌握

華信航空App各項功能全面提升，行程管理一手掌握。（華信航空提供）

華信航空今日起推出App升級版，下載就可擁有個人專屬的旅遊小秘書，提供民眾搭機旅遊時最貼心的服務，除一般訂位、購票基本功能外，更與日常生活緊密結合，查詢航班、個人化設定、行程管理功能全面提升。

華信航空App擁有多項國內首創的服務功能，在訂位購票方面，航班行程增加行事曆，提醒旅客航班即將到來；購票流程中則可以直接申請旅遊平安保險，以及便利的LINE Pay支付選項。行程管理上，訂位紀錄完整呈現，方便旅客查找，亦可直接於App內申請退票。

華信App新增服務還包含航班起飛前24小時網上報到、官網同步特別通知、各項優惠活動等。颱風期間班機異動頻繁，App也會推播航班訊息，不必看官網或電視跑馬燈，隨時掌握班機狀況。

(中時)