半年22例　電子菸違法案例多

衛生局呼籲民眾不要吸食、購買電子菸。（衛生局提供）

不少民眾為了戒菸癮，會改用電子菸代替，然而電子菸違法鮮少人知，光是桃園地方法院今年就有22件因為進口、販賣電子菸，違反藥事法被處刑的案例，桃檢強調，雖然現行法規並不罰電子菸持有者，但台灣並沒有核准任何電子菸產品上市，不管有沒有含尼古丁，凡是輸入、製造、販售電子菸產品，都將可依菸害防制法或是藥事法開罰，最重可處10年以下有期徒刑、併科千萬罰金。

衛生局表示，電子菸不但不一定能有效戒菸，還會對使用者和非使用者皆具有健康危害風險，由於電子菸的加熱菸液中可能混有尼古丁、丙二醇、甲醛、乙醛等或其他香料，不但刺激呼吸道還會有致癌風險，或造成尼古丁過量中毒，還可能有不肖商人加入安非他命等毒品，且電子菸依賴電池加熱，使用過程中還可能會爆炸，請民眾切勿嘗試。

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(中時)