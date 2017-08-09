左營高中舞蹈班 受邀台北世大運開幕表演

左中舞蹈班學生加緊操練。（教育局提供）

左中舞蹈班學生為國內舞蹈界培育不少優秀人才，圖為演出畫面。（教育局提供）

在2009高雄世運開幕演出獲好評的高雄市左營高中舞蹈，今年獲台北市文化局邀請，參與2017台北世界大學運動會開幕演出，將於第3段節目中與知名歌手王力宏一同表演。

左中舞蹈班歷史悠久，也培育出不少舞蹈人才，繼高雄世運會後再度登上國際體育盛會舞台，也是本次世大運唯一受邀的南部舞蹈團體，師生都倍感榮耀與驕傲，舞蹈班全體高三及高二學生，包含應屆畢業班學生共58人全員參加。

為了維持優良傳統與聲譽，應屆畢業班學生雖已全數考取國立大學舞蹈系，都犧牲享受準新鮮人的假期，返校與學弟妹一起練習。

學生一方面投入國際青春編舞營的排練及演出，同步進行利用周六、周日北上參加世大運開幕表演的排練，編舞營結束後，八月全體移居台北兩周，借住在台北藝術大學宿舍，全心準備迎接世大運的開幕演出。

左中舞蹈班校友人才輩出，27歲編舞新銳賴翃中以作品《Birdy》拿下西班牙布爾戈斯國際編舞大賽首獎，這是繼2015年編舞家蔡博丞榮獲首獎後，第二度有台灣創作者拿下此一獎項。

蔡博丞2014年以《浮花》拿下德國漢諾威國際編舞大賽雙料大獎、2015年又以新作《Hugin╱Munin》榮獲紐約暨布爾戈斯國際編舞大賽藝術節首獎。賴翃中、蔡博丞都是左中舞蹈班畢業的優秀舞蹈創作者。

另外，畢業生古硯竹六月底赴德國參加福克旺藝術大學(Folkwang University)的入學考試，從140人中經過三輪的甄選考試，最後成為16位錄取者之一。

(中時)