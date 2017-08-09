人民幣在岸價狂飆逾200個基點 升破6.7元

人民幣今（9）日走勢持續強勁。早盤人民幣兌美元中間價較昨日大升109個基點、6.7075元，也激勵在岸價大幅狂飆。

在岸市場今天開盤即攻上6.7元整數關卡，10點已升破來到6.9元。儘管匯價短暫回到6.7元價位，但因市場一面倒看升人民幣，拋匯壓力帶動在岸價再度狂飆。至下午3點半，人民幣在岸價已升至6.6828元，較昨日下午收盤6.7035元升值207個基點，目前升幅0.31％。

(工商)