屏縣祭優惠，盼提高縣內自來水普及率

屏縣府水利處長江國豐攤開近年屏縣自來水普及率，已從103年47.7％升至今年50.05％，換算接管戶數共計4935戶。（林和生攝）

屏縣府爭取自來水延管工程經費，盼進而提升家戶普及率。（林和生翻攝）

自來水普及率是評斷城市進步與否的指標之一，屏東縣政府近年積極施作自來水延管工程，終於在六月初供水普及率勉強來到50.05％，但相較全國平均80％的比率仍差一大截，縣府上月決定加碼啟動優惠措施，盼能提高民眾接管意願。

根據全台統計，屏東縣自來水普及率始終敬陪末座，相距台北市、新北市等大都會區幾近百分百的接管率相去甚遠，比起倒數第二名南投縣的79％及倒數第三名的台東縣80％，也有一段不小差距。

屏縣府水利處長江國豐表示，已設置自來水系統的鄉鎮接管率仍偏低，除民眾申請意願普遍不高外，主要是延管工程到鄉道或村里道路，必須透由全國評比排序辦理，相同經費接管戶數需高於競爭縣市，才可能獲得中央補助，否則就得用戶自掏腰包。

為此，屏東縣長潘孟安指示，為提高民眾接管意願，將水公司延管工程必須繳交的路修費全部免收，由屏東縣統籌分配稅款支應，讓自來水管線延伸到每條道路，家戶才有機會申請接管。

此外，經縣府努力爭取，經濟部已同意加碼優惠，包括低收入戶或中低收入戶全額補助延管費用，自來水普及率低於70％村里，用戶設備外線長度20米以下費用全額補助，超出部分補助三分之二，一戶平均負擔約在萬元以下。

江國豐指出，屏縣近3年已爭取到48件延管工程，金額達4億5541萬元，目前還有24件延管工程，金額3億6836萬元，尚待核定中。且隨著今年潮州、萬丹等自來水系統建置完成，期待3年內能將全縣自來水普及率提升至60％。

(中時)