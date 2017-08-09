金山財神廟捐救護車 特殊配備投入泰安山區救護
新北市金山財神廟慈善會9日上午在縣府捐贈消防局泰安分隊救護車，縣長徐耀昌期望善用這輛救護車，提升山區緊急救護功能，搶救傷病患的生命。
金山財神廟慈善會捐贈的這輛救護車，車身較短，適宜在山區行駛，同時配置有捲式擔架、3合1背負式氧氣筒等，皆屬於適宜山區緊急救護使用的先進裝備，價值約300萬元。
今天上午在縣府大廳舉行的贈車儀式，由金山財神廟主任委員郭義彥、金山財神廟慈善會理事長黎清美及秘書長黃湫鑌代表捐贈，縣長徐耀昌代表受贈，同時縣長徐耀昌也頒贈感謝狀，感謝金山財神廟慈善會的善行義舉。
金山財神廟主委郭義彥指出，慈善會自民國97年成立以來，以「善心」出發，持續捐款辦理各項社會公益活動，此次繼捐贈新北市、南投縣、台東縣救護車後，再捐贈苗栗縣一輛救護車，提供偏鄉地區緊急救護使用，弘揚熱心助人善念。
徐耀昌感謝金山財神廟慈善會捐贈泰安地區救護車，協助汰舊換新，提升偏遠山區緊急救護功能，期望泰安消防分隊善用新贈的救護車，服務需要緊急救護的民眾，搶救傷病患的生命。
消防局長徐新淵指出，為提升泰安鄉救災救護品質，該局亦向中央爭取5500萬元，規畫原地重建泰安消防分隊辦公廳舍，將更有效強化偏遠山區的災害搶救及緊急救護工作，確保泰安鄉民生命及財產安全。
(中時)
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