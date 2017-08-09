傳印度國防部要求緊急追加950億台幣預算
印度與中國在洞朗地區對峙進入第8周，有媒體指出，指印度軍隊為了能夠同時應付中國，以及在喀什米爾地區與巴基斯坦間的衝突，已要求政府緊急追加2000億盧比（約950億台幣）預算，以加強軍備實力。
印度媒體報導，國防部消息人士透露，國防部於數周前批准陸軍副參謀長作緊急採購，購入彈藥、地雷及各式各樣配件，被視作為開戰準備。其中，政府更向軍隊下放財政權，以便更快完成裝備補給工作。
報導指出，印度軍隊被要求為約10天的短期戰事作好準備。本年度的軍事預算已用去三分之一，加上欠缺足夠的彈藥及配件，因此軍方要求追加軍費。
(中時)
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