逆子強拉8旬老母摔傷致死 遭重判10年10月刑
彰化縣周姓男子，酒後為了早點關門睡覺，竟將站在騎樓的84歲老母親強拉進屋內，刻意的拉扯，導致老母親跌倒撞傷後腦延醫不治，全案彰化地方法院9日依《傷害直系血親尊親屬致死罪》，重判10年10月有期徒刑。
判決書指出，51歲的周男是於今年元旦晚上8點吃了用米酒煮的藥燉排骨後，想要早點關上住家大門進房睡覺，但多次呼喊當時還在門外的老母親進到屋內，都沒有被理會。
周男頓時勃然大怒，氣沖沖將老母親拉到屋內，但老母親進到客廳走了2、3步就又不想動，更是惹毛了周男，當下又動手用力拉扯母親身上的外套，結果，老婦當場重心不穩摔倒，後腦著地，除了頭皮有6公分撕裂傷，還顱內出血、腦損傷。
老婦被送往醫院治療，仍在延醫2個月後併發肺炎導致中樞神經性及呼吸衰竭，宣告不治，彰化地檢署相驗發現老婦生前曾有遭到毆打情事，全案朝「他殺」偵辦，周男為此被依法起訴。
法官審理時認為，周男曾於2013年因《公共危險罪》遭判刑，這次僅因母親未進屋內，竟在可以預見危險的情況下徒手強拉導致摔傷死亡，顯是違逆人倫的行為，但衡量周在犯後坦承犯行，且獲得家人的原諒，因此量處10年10月有期徒刑。
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(中時)
關鍵字：摔傷
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