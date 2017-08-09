防豬價再漲 農委會提2策略

由於中元節將在下月到來，為確保有足夠豬源供祭祀用途，農委會在7、8月增加4個休市日，讓豬隻分配到其他開市日，不料，上周六豬價來到每公斤85.1元，刷新歷史新高，為此，農委會將研擬限制冷凍廠購豬，以及加強配種增加仔豬等兩大策略，盼豬價恢復平穩。

農委會畜牧處副處長王忠恕表示，當初決定增加休市日是為了因應中元節缺豬的措施，而非考量要平抑豬價，周六毛豬拍賣價飆破85元創下歷史新高，是因為周日、周一連休2天，肉商為了供應市場所需，才會去集中在周六搶豬，進而推升價格，也是增加休市日的副作用。

王忠恕指出，假如豬價持續走高，不排除再限制冷凍廠業者購買豬隻的數量，把豬源留給傳統市場，目前冷凍業者一天約買3300頭豬，最高還達到3500頭，先前端午節為了避免缺豬，農委會也曾限制冷凍業者每日只能買2100頭豬，至於此次可能會限制冷凍業者買多少頭豬，還要看豬價發展再決定。

王忠恕指出，農委會也在協調民間業者及台糖，篩選優良母豬多配種，增加仔豬數量，從母豬懷孕加上仔豬育成，約10.5個月後有更多肉豬可上市，由於氣候變遷，氣溫只會越來越熱，天氣一熱豬隻就有熱緊迫及食量變差的問題，使育成率下降，台灣傳統開放式豬舍恐難以應付環境因素，趁現在豬價不錯，畜主若有賺到錢，就該去朝負壓通風方向改善豬舍。

陳李農改研究團隊執行長杜宇指出，豬肉價格高漲畢竟是民生問題，不該過度放手給市場機制決定價格，政府還是應該適時介入，國人飲食以豬肉為主，但肉品其實有替代性，短時間若難以增加豬隻供應，農委會應考慮與市場通路業者合作，合力推出雞鴨鵝等禽肉的降價優惠，吸引消費者轉買禽肉，豬價太貴時，發揮替代效果。

(中時)