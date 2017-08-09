九寨溝地震 桃園消防局整裝待命救災

桃園消防局動員23名特種搜救大隊搜救人員及2隻搜救犬待命賑災。（消防局提供）

桃園消防局動員大批人力和搜救儀器待命前往四川賑災。（消防局提供）

大陸四川阿壩州九寨溝縣昨天晚上9點19分發生芮氏規模7.0地震，直至今天上午9點已有12人罹難、175人受傷。

桃園市政府消防局本月配合內政部消防署人道救援輪值第一順位，為把握黃金救援時間72小時，動員23名特種搜救大隊搜救人員及2隻搜救犬，並攜帶生命偵測雷達、環場式照明燈、聲納生命探測器、光纖搜索鏡、影像探測器、鑿岩機、五用氣體偵測器、油壓破壞器材組、氣動式支撐等搜救裝備器材，由第一搜救分隊分隊長楊肅強率隊，早上8點半就完成人車報到，並由特搜大隊大隊長蔡樹林進行工作說明和任務簡報、組別分配，整裝完畢待命支援出勤。

消防局強調，搶救人命無國界人種之分，如果接獲指示前往救援，也將盡最大努力支援搶救受困災民。

(中時)