四川九寨溝地震19死 5萬多名遊客傍晚疏散完畢

據大陸央視報導，四川阿壩州政府應急辦指出，截至8月9日13時10分，經初步核查，九寨溝地震已致19人死亡，247人受傷（40人重傷，其中7人已轉院，其餘已全部轉移到九寨溝縣人民醫院和縣中藏醫院；207人輕傷）。死亡和受傷情況主要發生在漳紮鎮轄區內。經仔細核查，已排除火花海有堰塞湖情況。

報導稱，當地正在緊急疏散遊客，目前已經疏散了3萬多人，預計還有2萬多人需要疏散，到今晚18點，大部分遊客會被安全疏散出九寨溝。大陸財政部、民政部也向四川省安排中央財政自然災害生活補助資金1億元人民幣，大陸軍方出動直升機運輸機參與救援。

(中時)