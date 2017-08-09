新日本國民美少女出爐 13歲京都女孩井本彩花獲勝
據日本時事通信報導，曾捧紅米倉涼子、上戸彩、武井咲等著名女星，全日本國民美少女大賽，今年邁入30週年，於昨日在東京選出第十五屆冠軍，由來自京都府的13歲少女井本彩花勝出。這位國中二年級的學生，在經過唱歌和演技兩道篩選後，擊敗21名對手，晉升為新一屆日本國民美少女。井本彩花在比賽中表示，自己最擅長的科目是數學，最喜愛的運動則是游泳，奪下桂冠後的她，也在現場獲得前輩上戶彩的祝福。
從1987年開始，由日本藝能事務所奧斯卡傳播（Oscar Promotion Co.）主辦，由朝日電視台及多間唱片公司共同舉辦，全日本國民美少女比賽一直倍受關注。由於高曝光度和唱片公司聚集，讓比賽成為眾多女明星出道的跳板，包含上述所提的米倉涼子、上戸彩、武井咲3人外，橋本愛實、山本梓、持田香織、忽那汐里、佐藤藍子、河北麻友子和福田沙紀等都曾在大賽奪下名次或因此被看中。2006年還有一位中日混血的林丹丹，奪得當年「國民美少女」的稱號。
今年是大賽30週年，這些入選的21名少女中，是從80,150名海選報名者中選出，並經過自拍介紹影片審查後，又再次打敗其他1,036名二階段參賽者的佼佼者。國民美少女大賽曾在2014年創下紀錄，總報名人數首次突破10萬大關，讓人看見大賽的高知名度和吸引力。
(中時電子報)
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