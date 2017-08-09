退休女老師遭騙養老金 設局釣出詐騙車手

「趴下！你涉嫌詐欺了喔！」詐騙車手吳男取款時，遭埋伏員警擁上前壓制。（王文吉翻攝）

便衣員警清點從吳男身上的現金，查獲3萬2千元現鈔。（王文吉翻攝）

便衣員警在吳男身上搜出偽造台北地檢署公部門收據。（王文吉翻攝）

退休國中女老師不甘受騙，帶著假鈔包裹，設局釣出歹徒。（王文吉翻攝）

台中退休國中女老師遭詐騙老梗騙走80萬元現金，日前又接獲檢察官來電告知已遭境管，要求再交付68萬元保證金，否則無法出國，被害人感覺怪怪的，決定報警處理，並配合便衣員警埋伏，昨中午與歹徒相約在富春國小面交款項，當場逮捕吳姓車手。

「趴下！你涉嫌詐欺了喔！」埋伏員警一擁而上，將吳男壓制在地，並銬上手銬，從他身上查獲3萬2千元現鈔，並搜出偽造台北地檢署公部門收據、手機等。

吳嫌坦承，因缺錢花用，擔任詐騙集團車手，由綽號「阿原」的男子打電話指揮他去取款，地點遍及高雄、台中、新竹，如果成功得手可抽3%佣金，從7月初至今，已分得10多萬元。

警方調查，家住神岡的62歲林婦，從國中教職退休5年，本月4日上午接到台北地檢署檢察官來電，告知她涉及健保詐領案，有犯罪所得流入她的銀行帳戶，必須交出可疑現金80萬元監管，林婦怕被收押，領出80萬現金，拿到岸裡國小交給一名男子。

林婦向警方表示，台北地檢署的檢察官當時特別交代，會派一名警專剛畢業的幹員南下協助，面交款項時，對方果然打扮年輕，穿著T恤、牛仔褲，還戴一頂潮帽，事後回想起來，真的不太合出常理。

林婦交付80萬元後，原以為案件已告一段落，昨天早上，又接到檢察官來電，告知她已被境管，需再交68萬元保證金，才能解除限制出境，還保證可加速案子調查，等偵查終結，就可以拿回監管的款項。

林婦覺得詭異，打電話到派出所報案，員警一聽就說「啊！你被騙了啦！」林婦半信半疑，配合警方設局釣出歹徒；她帶著假鈔包裹，和對方約定在富春國小大門交款，警方則著便衣埋伏，中午12點多見吳嫌出現取款，一擁而上將他逮捕，訊後依詐欺罪嫌送辦。

(中時)