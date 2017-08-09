中市市民暨公教人員聯合婚禮 8／28受理報名

台中市今年度第2場次市民暨公教人員聯合婚禮活動，結合2018台中世界花卉博覽會為主題，打造浪漫、童話、花嫁的幸福場景，市府並提供香港、澳門三天兩夜機加酒及生育基金等多項好禮。8月28日上午8時起在市府台灣大道市政大樓四樓集會堂受理現場報名，計有150對名額，額滿為止，歡迎新人踴躍報名參加，一同見證真愛。

民政局長周永鴻表示，第2場次聯合婚禮訂於10月21日舉行，正值氣候舒爽宜人的初秋時節，市府特別以幸福的童話故事結合2018台中世界花卉博覽會為主題，打造浪漫、童話、花嫁的幸福場景，共同見證幸福的約定。

周永鴻說，聯合婚禮也準備了各項好禮相送，包括香港、澳門三天兩夜機加酒自由行各1組，以及山線、海線兩天一夜蜜月之旅住宿券各3組等，還有迷你智慧型掃地機器人5台及「生育基金」3,000元3組等，當天以抽獎方式送出，提供新人多重驚喜和與眾不同的浪漫婚禮。

民政局提醒，凡年滿二十歲以上未婚民眾(未滿二十歲者，須檢附法定代理人同意書)、其中一方設籍或工作地在台中市者，於8月28日上午8時至11時，攜帶報名表1份(含雙方最近一年內2吋半身照片各1張、國民身分證正反面影本及戀愛過程溫馨小品)、雙方國民身分證正本及印章(查驗後檢還)；如另一方為外籍人士，請檢附身分證明文件、經駐外館處驗證的婚姻狀況證明文件及中文譯本，至市府台灣大道市政大樓四樓集會堂報名參加，也歡迎同性伴侶報名，詳情請洽民政局網站；或「2017真愛一起」活動網站查詢。

(中時)