從源頭管理 流浪動物全國家犬絕育大賽開放報名

行政院農委會為推廣犬貓源頭管理觀念，特辦理全國家犬絕育大賽，號召民眾為自家犬隻進行絕育，即日起至8月20日開放各里里長報名，由里長統計9月至10月各里家犬絕育數量，經各區公所彙整後，由農委會進行評比，績優的行政區將可獲頒獎金及獎座。

台中市動物保護防處表示，絕育大賽分為六都組與其他縣市組，其中六都組分為六都各行政區評比及里別評比，行政區評比部分，將選出金、銀、銅獎各1名，分別可獲30、20、10萬元獎金及獎座，績優選出2名，各獲5萬元獎金及獎狀；里別評比部分，則選出金、銀獎各1名、銅獎2名、績優4名，各頒發獎座1座。

動保處指出，絕育大賽即日起至8月20日受理各里里長報名，由里長統計9月至10月各里家犬絕育數量，經各區公所彙整後，農委會將進行複查及統計，預計11月中旬公布結果，欲參加絕育大賽的里長可至各區公所申請報名，更多相關資訊請上官網查詢。

(中時)